ABD göçmen çocuklara işkence ediyor! Binlerce çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı

Raporda, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle binlerce refakatiz göçmen çocuğu ülkelerine geri gönderdiği, çocukları ailelerinden ayırdığı ve bu uygulamaların çocukları fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz etkilediği iddia edildi.

Raporda ayrıca, sınır bölgelerindeki çocuklara yönelik muameleler "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.