05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD göçmen çocuklara işkence ediyor! Binlerce çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı

ABD göçmen çocuklara işkence ediyor! Binlerce çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı

, ABD'nin göçmen çocuklara muamelesini "" olarak değerlendirdi.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ABD'nin refakatsiz çocuklara yönelik gözaltı kararlarına tepki gösterdi. Hazırlanan raporda ABD'nin çocuklara yönelik muamelesi "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
ABONE OL
ABD göçmen çocuklara işkence ediyor! Binlerce çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter'da yaptığı paylaşımda, yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını eleştirdi.

İŞKENCE YAPILIYOR

Parrilla, ABD'nin göçmenlere ilişkin pratiklerinin Amerikan Pediatri Akademisinin "" tanımıyla uyuştuğunu belirtti.

ABD Başkanı 'ın göçmen politikalarının yıkıcı etkisine vurgu yapan Parrilla, bu uygulamalar neticesinde binlerce çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

SAYISIZ GÖZALTI

Akademinin 1 Ocak'ta yayımladığı rapora göre, ABD'nin güneybatı sınırında 2019'da sınırı geçmeye çalışan en az 76 bini refakatsiz olmak üzere 851 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Raporda, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle binlerce refakatiz göçmen çocuğu ülkelerine geri gönderdiği, çocukları ailelerinden ayırdığı ve bu uygulamaların çocukları fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz etkilediği iddia edildi.

Raporda ayrıca, sınır bölgelerindeki çocuklara yönelik muameleler "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sert uyarı! Eğer bir ABD askeri daha ölürse... ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN SERT UYARI! "EĞER BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLÜRSE..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA