ABD göçmen çocuklara işkence ediyor! Binlerce çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı
Küba, ABD'nin göçmen çocuklara muamelesini "işkence" olarak değerlendirdi.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ABD'nin refakatsiz çocuklara yönelik gözaltı kararlarına tepki gösterdi. Hazırlanan raporda ABD'nin çocuklara yönelik muamelesi "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını eleştirdi.
İŞKENCE YAPILIYOR
Parrilla, ABD'nin göçmenlere ilişkin pratiklerinin Amerikan Pediatri Akademisinin "işkence" tanımıyla uyuştuğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarının yıkıcı etkisine vurgu yapan Parrilla, bu uygulamalar neticesinde binlerce çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çekti.
SAYISIZ GÖZALTI
Akademinin 1 Ocak'ta yayımladığı rapora göre, ABD'nin güneybatı sınırında 2019'da sınırı geçmeye çalışan en az 76 bini refakatsiz çocuk olmak üzere 851 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Raporda, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle binlerce refakatiz göçmen çocuğu ülkelerine geri gönderdiği, çocukları ailelerinden ayırdığı ve bu uygulamaların çocukları fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz etkilediği iddia edildi.
Raporda ayrıca, sınır bölgelerindeki çocuklara yönelik muameleler "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.