23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! Esnaftan çok sert tepki: CHP hakkımı yedi, paramı istiyorum

Son dakika: Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! Esnaftan çok sert tepki: CHP hakkımı yedi, paramı istiyorum

Son dakika haberine göre Genel Başkanı , ziyaretinde CHP'li esnafın tepkisi ile karşılaştı.35 yıllık CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, partisinin hakkını yediğini söyleyerek Kemal 'na tepki gösterdi: "35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Kırşehirli vatandaş,"Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor' diyerek isyan etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçen vatandaş, 35 yıllık CHP'li olduğunu vurgulayarak "Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP'nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor" dedi.

Bunun üzerine araya giren CHP Kırşehir il başkanı, vatandaşın haklı olduğunu ancak mahkeme yoluna gittiği için sürecin bu şekilde geliştiğini belirtti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, gereğinin yapılmasını söyleyerek bölgeden ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu aynı gafı 6. kez yaptı! “Namussuz siyaset” gafını bilinçli mi yapıyor? KEMAL KILIÇDAROĞLU AYNI GAFI 6. KEZ YAPTI! "NAMUSSUZ SİYASET" GAFINI BİLİNÇLİ Mİ YAPIYOR?
Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüze ses çıkarmadı! İfşa edenleri hedef aldı KEMAL KILIÇDAROĞLU TACİZ VE TECAVÜZE SES ÇIKARMADI! İFŞA EDENLERİ HEDEF ALDI
Hani verdiğin sözler? Kılıçdaroğlu ile Sarıyer Belediyesi işçi konusunda farklı tellerden çalıyor HANİ VERDİĞİN SÖZLER? KILIÇDAROĞLU İLE SARIYER BELEDİYESİ İŞÇİ KONUSUNDA FARKLI TELLERDEN ÇALIYOR



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA