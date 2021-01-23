Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden husumetli olduklarını olay günü bu konuları konuşmak için Pierre Loti tepesinde buluştuklarını ancak aralarında yine kavga çıkması üzerine silahlı çatışma çıktığını anlattıkları öğrenildi.