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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan deve çiftliğinde tepki çeken doğum günü partisi: Maske yok mesafe yok

İYİ Partili Belediye Başkanı 54’üncü yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı. Belediye Başkanı Kaya’nın kendi doğum gününde tüm yasakları hiçe sayıp böyle bir organizasyonu canlı yayınlatması tepkiye neden olurken, develer arasındaki yasak kutlamanın paylaşılan görüntü ve fotoğrafları bir süre sonra yayından kaldırıldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan deve çiftliğinde tepki çeken doğum günü partisi: Maske yok mesafe yok

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi. Aydın'daki bir deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse adeta meydan okudu.

KISITLAMA SAATİNDE PARTİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.

Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.



VATANDAŞA HER GÜN CEZA YAZILIYOR
Aydın'da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

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