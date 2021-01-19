İyi Parti'de neler oluyor? Yaşanan 'abidik-gubik' işlerin perde arkasında neler var? İşte yanıtı...

HDP'li Sırrı Süreyya Önder işte o barajın kapaklarını açtı ve barajda biriken ne varsa ortaya saçıldı.

Başka bir ifadeyle mızrak çuvala sığmadı.

HDP - İyi Parti ilişkisi deşifre oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklamaları siyasette bomba etkisi yarattı.

Çünkü Önder, İyi Parti'nin ''bizim onlarla işimiz olmaz'' dediği HDP'den perde gerisinde fikir aldığını, akıl danıştığını itiraf etti.

Artık ortada gizli saklı kalmadı her şey ortaya döküldü.

Gelişmeler İyi Parti cephesini hareketlendirdi.

Akşener ve kurmayları, iddiayı yalanlarken ''milliyetçi tabanımıza ne hesap vereceğiz''in derdine düştü.

Bir diğer HDP'li Ahmet Türk'ün, "siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır." sözleri tartışmayı daha derinleştirdi.

Bu açıklamalar Önder'in iddiasını doğrular nitelikteydi.

Türk'e göre Önder'in hatası, gizli olması gerekenleri deşifre etmesiydi.

Üst üste gelen itiraflar İyi Parti cephesindeki tansiyonu daha da yükseltti.