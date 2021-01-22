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İYİ Partili Türkoğlu FETÖ'yü takip etti

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Giriş: 22.01.2021 12:24
Güncelleme:22.01.2021 12:37
Eniştesi FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan Bursa İYİ Parti il başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, FETÖ elebaşı Gülen'i sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı. Peki türkoğlu'nun FETÖ ile bir bağlantısı var mı? Parti yönetimi açıklama yaptı mı? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Eniştesi FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan Bursa İYİ Parti il başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, FETÖ elebaşı Gülen'i sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı. Peki türkoğlu'nun FETÖ ile bir bağlantısı var mı? Parti yönetimi açıklama yaptı mı? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

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