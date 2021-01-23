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Son dakika: PKK'ya karşı ortak operasyon masada! Türkiye ve Irak arasındaki dikkat çeken ziyaret trafiği

Son dakika haberine göre ve arasında yoğunlaşan ziyaret trafiği, PKK terör örgütüne nihai darbeyi vuracak ortak operasyonun yaklaştığına işaret ediyor. Irak’ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: PKK'ya karşı ortak operasyon masada! Türkiye ve Irak arasındaki dikkat çeken ziyaret trafiği

Milli Savunma Bakanı 'ın Genelkurmay Başkanı 'le ve 'e yaptığı ziyaretlerin ayrıntıları netleşiyor. Terör örgütü PKK'nın 'ın kuzeyindeki varlığına son vermek için TSK'nın, ve peşmerge ile birlikte ortak harekât seçeneğine masada son şekli verilmeye çalışılıyor. PKK'ya ortak harekât planının, Akar'ın Bağdat görüşmesinde detaylandırıldığı belirtiliyor.

Bölgedeki Kürt kaynaklarına göre görüşmelerde harekâtın bahar aylarında başlatılması önerildi. Milliyet'in haberine göre Ortak harekâta katılacak askeri kuvvetlerin sayısı, silah ve lojistik destek vasıtalarının belirlenmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildirildi.

ÖNCE SİNCAR
Irak'ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor.

Yapılan istihbari çalışmalara göre bölgede halen 500 ila bin arasında silahlı örgüt üyesi bulunuyor. Örgüt 'den sonra en çok varlığı 'da gösteriyor. Öncelikle Irak yönetiminin bölgenin silahlı gruplardan temizlenmesine yönelik aldığı kararı uygulamaya geçirmesi beklenecek. PKK'nın yanı sıra kuvvetlerinin de bölge dışına çıkarılması bekleniyor. Sincar'ın silahlı gruplardan temizlenmesiyle sınır hattı güvenli hale getirilecek. Böylece Irak ordusu, sınırına kadar olan bölgede kalıcı kontrolü sağlamış olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ
Başkan 'ın Üsküdar 'nden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Sincar'a operasyonla ilgili soruyu da yanıtladı. Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.


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