Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Osman Kavala hakkında karar verildi
Son dakika haberine göre İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi parkı davasında, Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi
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İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi parkı davasında, Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı.Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.