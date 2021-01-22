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Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Osman Kavala hakkında karar verildi

Son dakika haberine göre 3. Ceza Dairesi, Gezi parkı davasında,  ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Osman Kavala hakkında karar verildi

İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi parkı davasında, Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı.Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

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