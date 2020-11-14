Soros'un Türkiye ağı! Hepsinin tepesinde Osman Kavala var...





İLGİNÇ PARA TRANSFERLERİ

RAPORDA; Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin (Anadolu Kültür Derneği) dikkat çekici transfer işlemlerinin bulunduğu; Kavala'nın, "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun temsilciliğini yaptığı ifade edildi. İşte diğer vakfın yaptığı diğer transferler:

Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlem ile 1 milyon 891 bin 465 TL. Şirket çok sayıda yurt dışı kuruluştan yaklaşık 10 milyon TL transfer aldı.

Milli güvenliğe karşı faaliyette olan dernek ve vakıflara 62 bin 311 TL.

PKK'ya yardım nedeniyle kapatılan Gündem Çocuk Derneği'ne 15 bin 411 TL.

PKK/KCK iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Muş Kadın Çatısı Derneği'ne 19 bin 400 TL.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 27 bin TL.

Hasan Cemal'in kurucu başkanı olduğu Punto 24-Bağımsız Gazeteciler Derneği'ne 81 bin 511 TL.

Lezbiyen, gay ve biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL.