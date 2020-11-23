Terörist sevici Osman Kavala! Terör örgütü PKK'dan canlı yayında övgüyle bahsetti

"SİLAHLI MUHALEFET HAREKETİNİN DE SİYASETİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ ROLÜ OLUYOR"

Osman Kavala; "Hükümetin büyük sorumluğu var ama bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolü oluyor" iddiasında bulundu.

KAVALA: "(PKK) MİLİTANLARIN SİLAHLARINI BIRAKMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN AYRILMALARINA İHTİYAÇ VAR MI?"

Osman Kavala, 2 Nisan 2013 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Bundan sonra acaba (PKK) militanların silahlarını bırakmak için Türkiye'den ayrılmalarına ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı.