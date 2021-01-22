Ankara'daki DEAŞ operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ilde terör örgütü DEAŞ'ın infaz timine operasyon düzenlenmiş, 10 kişi gözaltına alınmıştı. İnfaz mahkemesi kuran ve bir kişiyi infaz eden DEAŞ'lılara yönelik operasyonda örgüt evlerinde başka bir infaz listesi ele geçirilmişti.

DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda yeni bilgi ve görüntülere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin öldürdükleri örgüt mensubunun cesedini tekerlekli sandalyeyle taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün infaz hücresi deşifre edildi. 2018 yılında ölüm kararı verilen örgüt üyesini boğarak öldürüp, cesedini tekerlekli sandalye ile araziye götürüp attıkları güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarılan 5'i infaz hücresinde yer alan toplam 10 DEAŞ'lı, gözaltına alındı. Operasyonda 5 kişilik infaz listesi de ele geçirildi.

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı saha çalışmalarında Başkent'te bulunan ve Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisi 5 kişi tespit edildi. Kimlikleri belirlenen örgüt üyelerinin geçmişleri, gittikleri iller, temas kurdukları kişiler takibe alındı.

Uzun süreli çalışmalar sonucunda şüphelilerin, DEAŞ bünyesinde infaz hücresi oluşturduğu ve örgütün sözde mahkemelerinde ölüm kararı verilenleri öldürdüğü saptandı. Bu kişilerin, aynı zamanda irtibatta oldukları bir diğer grubun da Türkiye'de bulunan DEAŞ'lılara ve ailelerine 'Kefele' adıyla yardım işlerini organize ettiği ortaya çıkarıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İnfaz hücresinin geçmiş faaliyetleri, seyahat alışkanlıkları, temas kurdukları kişiler incelenirken 26 Kasım 2018 tarihinde Altındağ ilçesinde işlenen cinayetle ilişkileri tespit edildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüklerince oluşturulan özel ekip, hücrenin cinayetle ilişkisini deşifre etti. Söz konusu cinayete ilişkin dosyada yer şüpheli ve tanık ifadeleri, duruşma tutanakları, otopsi muayene raporu, olay bölgesine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarından oluşan yaklaşık 30 klasörlük evrak tek tek yeniden incelendi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE TESPİT EDİLDİLER

Olay yerinde bulunan 36 baz istasyonu verisinden, 125 bin telefon irtibatı analiz edildi ve bunun sonucunda infaz hücresindeki 5 terör örgütü üyesinin cep telefonu numaraları tespit edildi. Ayrıca jandarma görevlilerince o tarihte dosyaya eklenen olay gününe ait tüm güvenlik kamera kayıtları saniye saniye tekrar incelendi ve infaz hücresinde yer alan şüphelilerin geliş-gidiş güzergahları ve cinayetle olan ilişkileri tekrar fotoğraflama yöntemi ile tespit edildi. Kamera görüntüleri özel programlarla dijital ortamda iyileştirildi ve yüz tanıma sistemi ile cinayeti gerçekleştiren hücre üyeleri tespit edildi.

CESEDİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE EVDEN ÇIKARMIŞLAR

Yapılan araştırmalar sonunda R.A.M. adlı örgüt üyesinin öldürülmesine, DEAŞ bünyesinde sözde mahkemece karar verildiği ve 5 kişilik infaz hücresinin bunu gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği belirlendi. 5 şüphelinin, R.A.M.'yı evde iple boğarak öldürdüğü, cesedi de dikkat çekmemek için engelli süsü vererek tekerlekli sandalye ile evden çıkarıp, boş bir araziye attıkları saptandı.

Cesedi araziye atan iki DEAŞ'lıdan birinin dönüşte tekrar tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin de onu sürdüğü güvenlik kamerası kayıtları ile belirlendi.

10 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine daha önce takibe alınan ve şüphelilerin yaşadığı evlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i DEAŞ infaz hücresi içinde yer alan, 5'i yine bu hücreye bağlı faaliyet gösteren ve örgüt mensubu ailelere 'Kefele' adı altında yardım dağıtan toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri sürerken, ele geçirilen telefon ve dijital materyallerin incelenmesi de devam ediyor. Dijital materyaller ve dokümanların incelenmesi sonucunda hücrenin elinde 5 kişilik daha infaz listesi bulunduğu da belirlendi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.