Osman Kavala ve Barkey davasında flaş gelişme! "Darbeyi Barkey bir hafta önceden haber verdi"

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Pınar Arıkan Sinkaya da Kavala'yı tanımadığını, Barkey ile de ilk kez bu toplantıda tanıştığını öne sürdü. Akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı olduğunu belirten Pınar Arıkan Sinkaya, Büyükada'daki toplantının konusunun, "İran'la Batı'nın nükleer anlaşmasının yıldönümünde bölgedeki gelişmeler ve İran'ın komşularıyla ilişkileri" olduğunu aktardı. Ancak darbe girişimi üzerine bu konuların da konuşulduğunu vurguladı.



DARBEYİ BARKEY HABER VERDİ

Tanık Cem Fadıl Bozkurt, İshak ve Leyla Alaton'un ortakları olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini Henri Barkey'in bir hafta önce İshak Alaton'a haber verdiğini, bunu da kendisine bizzat Alaton'un anlattığını aktardı. Bozkurt, İshak Alaton ile darbe girişiminin ardından yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: "Alaton'un doktoru beni aradı. 'Dil kökünde tümör bulduk ama tedaviyi kabul etmiyor' dedi. Ben de ikna etmek için aradım. "Cuma günü (15 Temmuz'da) neredeydin" dedi. 'Evdeydim, siz nerdeydiniz' dedim. 'Ben buradaydım ama 14 Temmuz'da Leyla'yı Amerika'ya gönderdim. Oğlan da Londra zaten' dedi. 'Siz neden gitmediniz' dedim. 'Bu saatten sonra beni ne yapacaklar, beni alsalar bile yakında ölürüm' dedi. 'Geçen hafta Henri buradaydı, olayları ondan öğrendik, çocukları da önlem amaçlı Amerika'ya yolladık' dedi. 'Hâlâ bu yapıyla ilişkinizi sürdürüyor' musunuz' dedim. O da hastalığından dolayı 7-8 aydır inzivaya çekildiğini söyledi. 1-2 ay sonra da vefat etti."