2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Osmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde birçok yerlerde camilerde hutbe okutulması için talimat verdi. Bizim için gerçekten şeref verici. Hem gıyabi cenaze namazı kılınması hem de dualar edilmesi bizim için çok önemli. Şu anda duaya ihtiyacımız var. Sultan Vahdettin Han'ın mezarının ülkemize gelmesini düşünüyorum. İnşallah en kısa vakitte Sultan Vahdettin olsun, şehzade Selim olsun, amcamız Dündar Efendi olsun hanedan üyelerinin ülkemize bir an önce gelmesini istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bütün hanedan üyeleri kendi topraklarında bulunurlar." diye konuştu.

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