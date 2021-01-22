Bakanlık 'İBB'nin ekmek satışı kaldırılıyor' haberini yalanladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek satışını kaldıracağına yönelik haberlere cevap geldi. İddiaları yalanlayan bakanlık yaptığı yazılı açıklamada algı operasyonu yapmaya çalışanlara fırsat verilmedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan genelge yayınladı." haberlerine jet cevap geldi. Yapılan algı operasyonu ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.
ALGI OPERASYONLARI TUTMADI
Açıklamada yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirildiği ve Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir.
BAKANLIKTAN JET CEVAP
21.01.2021 tarihli, söz konusu Talimat 'Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat' başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir."
YALAN HABER YAPTILAR
Bahsi geçen yalan haberi, birçok haber sitesi paylaşmış ve "Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı" şeklinde haberi yayınlamışlardı.