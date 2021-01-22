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Son dakika: HSK'dan FETÖ ile iltisaklı hakim-savcılar hakkında önemli karar!

Son dakika haberleri... Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: HSK'dan FETÖ ile iltisaklı hakim-savcılar hakkında önemli karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yapmasına yönelik soruşturma kapsamında sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında 22.01.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.''

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