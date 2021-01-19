Başıboş pitbull paniğe neden oldu! CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi: Birini ısırırsa alırız

"SABAHTAN BERİ BURADAN AYRILMIYOR"

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, "Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.