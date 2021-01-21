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Son dakika: PKK'ya nokta operasyonu! Örgütün beli kırılıyor

Son dakika: PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda, örgütün tepe isimleri birer birer etkisiz hale getiriliyor. PKK'nın Hakurk kampı sözde sorumlusu Serhat Tendürek kod adlı Deniz Demir, MİT ve TSK'nın nokta operasyonuyla 5 korumasıyla birlikte öldürüldü.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: PKK'ya nokta operasyonu! Örgütün beli kırılıyor

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Hakurk sorumlusu Serhat Tendürek kod isimli Deniz Demir istihbari operasyon ile hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonda terörist Tendürek hakkında çok kritik bir son dakika bilgisi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar

Yüzlerce teröristin silahlı eğitimlerinden sorumlu olan Demir, İHA ve SİHA'lar ile F-16'ları yanıltmak için Kandil bölgesinde bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaparken sivil kıyafetlerle silahsız dolaşarak köylü görüntüsü veriyordu. Teröristin yine sivil kıyafetle arazi aracıyla hareket halindeyken öldürüldüğü ortaya çıktı.

NURETTİN DEMİRTAŞ AYRINTISI
Teröristin ölümünü iki yıl gizleyen PKK, 'ın ağabeyi olan 'la birlikte çektiği fotoğraflarını ölüm haberiyle birlikte yayımladı. Sözde Hakurk Eyalet sorumlusu teröristin Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan Nurettin Demirtaş, PKK merkez komite üyesi ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan ve HDP'li milletvekillerini Kandil'de ağırlayan "Ronahi Serhat" kod adlı 'la fotoğrafları da ortaya çıktı.

ÖRGÜT KONGRESİNDE KONUŞMA GÖRÜNTÜLERi...
SİHA'lardan kaçamayan PKK'lı terörist Tendürek'in ayrıca Kandil'de bir örgüt kongresinde konuşma yaparken de fotoğrafları yayımlandı.

NE OLMUŞTU?
PKK terör örgütünün Kandil, Hakurk Kampında sözde sorumlulardan Deniz Demir MİT ve TSK'nın anlık istihbarata dayalı düzenlediği nokta hava harekâtıyla 5 korumasıyla birlikte öldürülmüştü. Serhat Tendürek kod adlı haine dair çıkan materyaller çok konuşulmuştu.

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