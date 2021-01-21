Son dakika: PKK'ya nokta operasyonu! Örgütün beli kırılıyor

Yüzlerce teröristin silahlı eğitimlerinden sorumlu olan Demir, İHA ve SİHA'lar ile F-16'ları yanıltmak için Kandil bölgesinde bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaparken sivil kıyafetlerle silahsız dolaşarak köylü görüntüsü veriyordu. Teröristin yine sivil kıyafetle arazi aracıyla hareket halindeyken öldürüldüğü ortaya çıktı.