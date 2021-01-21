Son dakika: CHP'de ahlaksızlık diz boyu! CHP'li Başkan Necmi Sıbıç'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Partinin hemen hemen ilde ortaya çıkan uygunsuz içerikli görüntüleri vatandaşlar tarafından sert bir şekilde kınandı. Son olarak CHP'nin Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, evli kadınlarla çekilen uygunsuz görüntüleri basına sızdı. Sıbıç'ın bu görüntülerini eşi ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP'de taciz skandallarının ardı arkası kesilmezken, bir rezalet daha yaşandı. Giresun'da CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınlarla cinsel içerikli uygunsuz mesajları ve görüntüleri ortaya çıktı.
Sıbıç'ın evli kadınlarla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini ele geçiren eşi, önce görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Sıbıç'ı terk eden eşi daha sonra ise boşanma davası açtı ve kocasının kadınlarla olan görüntülerini ve yazışmalarını ise mahkemeye delil olarak sundu. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü ve yazışmaları ise daha sonra kaldırdı. Facebook'ta "Bulancakla" adlı hesaptan yapılan paylaşımda ise, "Necmi Sıbıç'ın gerçek yüzünü ortaya koyacağız.
Eşinin ortaya çıkardığı evli kadınlarla seks görüşmelerin, borç aldığın adama karı gibi yalvarmaların, muhasebede çevirdiğin dalaverelerin hepsi ortaya saçılacak" denildi.