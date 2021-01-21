21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'de ahlaksızlık diz boyu! CHP'li Başkan Necmi Sıbıç'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: CHP'de ahlaksızlık diz boyu! CHP'li Başkan Necmi Sıbıç'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Partinin hemen hemen ilde ortaya çıkan uygunsuz içerikli görüntüleri vatandaşlar tarafından sert bir şekilde kınandı. Son olarak CHP'nin Bulancak İlçe Başkanı , evli kadınlarla çekilen uygunsuz görüntüleri basına sızdı. Sıbıç'ın bu görüntülerini eşi ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP'de ahlaksızlık diz boyu! CHP'li Başkan Necmi Sıbıç'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

CHP'de taciz skandallarının ardı arkası kesilmezken, bir rezalet daha yaşandı. Giresun'da CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınlarla cinsel içerikli uygunsuz mesajları ve görüntüleri ortaya çıktı.

Sıbıç'ın evli kadınlarla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini ele geçiren eşi, önce görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Sıbıç'ı terk eden eşi daha sonra ise boşanma davası açtı ve kocasının kadınlarla olan görüntülerini ve yazışmalarını ise mahkemeye delil olarak sundu. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü ve yazışmaları ise daha sonra kaldırdı. Facebook'ta "Bulancakla" adlı hesaptan yapılan paylaşımda ise, "Necmi Sıbıç'ın gerçek yüzünü ortaya koyacağız.

Eşinin ortaya çıkardığı evli kadınlarla seks görüşmelerin, borç aldığın adama karı gibi yalvarmaların, muhasebede çevirdiğin dalaverelerin hepsi ortaya saçılacak" denildi.

Son dakika: CHPde yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları... SON DAKİKA: CHP'DE YİNE TACİZ İDDİASI! GİRESUN BULANCAK İLÇE BAŞKANI NECMİ SIBIÇ EVLİ KADINLARI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA