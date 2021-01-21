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Son dakika: Türkiye’nin merakla beklediği reform taslağı Başkan Erdoğan’a sunuldu

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği reformlarla ilgili son viraja girildi. Reform hazırlıklarını sürdüren 6 bakanlık ile AK Partili bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin dün Başkan Recep ’a sunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Adalet Bakanı , Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı 'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili , AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'nın da yer aldığı AK Parti'li kurmaylar dün saat 15.00'da 'de düzenlenen reform toplantısına katıldı.

TARİH BELLİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre, taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak'taki toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Başkan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

AİHM KARARLARININ UYGULANMASI

ve () kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündemde. Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ATAMA VE TERFİLERE PUANLAMA

Yeni düzenlemelerle, hâkim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi.

Avukatların taleplerini dinlediklerini aktaran AK Parti kurmayları, "Tutukluluk süresi ne kadarsa gizlilik de o düzeyde olacak" dediler. Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

HAYVAN HAKLARI DA ÖNCELİKLİ SIRADA
AK Parti Grup Başkanvekili , 'in gelecek hafta uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkereleri, teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin yasayı görüşeceğini vurguladı, "Hayvan hakları ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi. Akbaşoğlu seçimlerle ilgili de şunları söyledi: "Erken seçim filan yok. Her şey zamanında yapılacak. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' olarak ifade edilen sistem içi boş bir bidona benziyor. Bu sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Başbakan partili olacak mı? Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi?"

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