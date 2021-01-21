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SON DAKİKA | HSK’dan FETÖ ile bağlantılı 9 hakim ve savcıya ihraç kararı

haberi... Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 9 ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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SON DAKİKA | HSK’dan FETÖ ile bağlantılı 9 hakim ve savcıya ihraç kararı

SON DAKİKA HABERİ: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

SABAH'ın haberine göre göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.

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