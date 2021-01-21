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Son dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıda flaş gelişme! 3 firari şüpheli hakkında...

Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı 'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, saldırıyla ilgili aranan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstemi kabul eden hakimlik, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ'A SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Selçuk Özdağa saldıran Abdurrahman Gülseren: Erdoğanı indireceğiz SELÇUK ÖZDAĞ'A SALDIRAN ABDURRAHMAN GÜLSEREN: ERDOĞAN'I İNDİRECEĞİZ
Son dakika: Selçuk Özdağa saldırıdan dolayı iki kişi tutuklandı SON DAKİKA: SELÇUK ÖZDAĞ'A SALDIRIDAN DOLAYI İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
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