SON DAKİKA: Bakanlık mide bulandıran görüntülerle ilgili devreye girdi! Soruşturma başlatıldı
Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video tepki çekmişti. Bakanlık devreye girerek, gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.
TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışanı 2 kişinin, müzik eşliğinde, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.
Tepki toplayan görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli'ndeki işletmeyle ilgili gerekli cezai işlemler uygulayarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklarelindeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." demildi.
İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.
Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı. Denetimle ilgili tutanak düzenlendi.
Aksoy, yaptığı açıklamada, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, Bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını söyledi.
İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, "Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi
Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde, maskeleri çenelerine indiren iki kişinin "Dana dana" isimli şarkı eşliğinde dans ederek hazır dönerleri hijyen kurallarından uzak paketledikleri görüldü.