Son dakika: FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ankesör operasyonunda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 218'i muvazzaf 238 kişiden şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İzmir TEM Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 186 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işlemleri ve firarda olan şüphelilere ilişkin çalışmalar devam ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, dönemin Yüksek Askeri Şura Üyesi ve bu görevden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2014-2016 yılları arasında emir subaylığını yapan emekli Havacı Albay S.Ç.'nin de yer aldığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT BAĞINI KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki YAŞ kararları çerçevesinde emekli olan Albay S.Ç., gözaltına alındıktan sonra soruşturma birimlerince sorgulandı. Ankesörlü telefon soruşturmasına takılan emekli Albay S.Ç. ifadesinde örgüt üyesi olduğunu kabul etmedi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen emeli Albay S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"UZUN 1-2 YILA ÖLECEK, RAHATLAYACAĞIZ"



Öte yandan soruşturma kapsamında itirafçı olan isimler arasında bulunan Kara Teğmen M.S. verdiği ifadede örgüt bağlantısını kabul etti. Üniversite okuduğu 2013 yılında 7-8 aylığına örgüt evinde kaldığını aktaran M.S. 2015 yılında gerçekleştirilen bir örgüt toplantısının ayrıntılarını paylaştı. M.S. ifadesinde, ismini B.D. olarak bildiği örgütün sivil sözde imamının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'Uzun 1-2 yıla ölecek bizimle de uğraşan birkaç kişilik ekip var. Onlar da bitecek rahatlayacağız' dediğini aktardı. B.D.'nin farklı bir ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.