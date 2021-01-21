21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

Son dakika: FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

Son dakika haberleri... ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik İzmir’de gerçekleştirilen ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Orgeneral ’ün 2014-2016 yılları arasında emir subaylığını yapan emekli Havacı Albay S.Ç.’nin de yer aldığı ortaya çıktı. Örgüt bağlantısını inkar eden emekli Havacı Albay S.Ç. ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Son dakika: FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ankesör operasyonunda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 218'i muvazzaf 238 kişiden şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İzmir TEM Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 186 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işlemleri ve firarda olan şüphelilere ilişkin çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, dönemin Yüksek Askeri Şura Üyesi ve bu görevden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2014-2016 yılları arasında emir subaylığını yapan emekli Havacı Albay S.Ç.'nin de yer aldığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT BAĞINI KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki YAŞ kararları çerçevesinde emekli olan Albay S.Ç., gözaltına alındıktan sonra soruşturma birimlerince sorgulandı. Ankesörlü telefon soruşturmasına takılan emekli Albay S.Ç. ifadesinde örgüt üyesi olduğunu kabul etmedi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen emeli Albay S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"UZUN 1-2 YILA ÖLECEK, RAHATLAYACAĞIZ"

Öte yandan soruşturma kapsamında itirafçı olan isimler arasında bulunan Kara Teğmen M.S. verdiği ifadede örgüt bağlantısını kabul etti. Üniversite okuduğu 2013 yılında 7-8 aylığına örgüt evinde kaldığını aktaran M.S. 2015 yılında gerçekleştirilen bir örgüt toplantısının ayrıntılarını paylaştı. M.S. ifadesinde, ismini B.D. olarak bildiği örgütün sivil sözde imamının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'Uzun 1-2 yıla ölecek bizimle de uğraşan birkaç kişilik ekip var. Onlar da bitecek rahatlayacağız' dediğini aktardı. B.D.'nin farklı bir ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.

Son dakika: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var SON DAKİKA: İZMİR MERKEZLİ DEV FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
Son dakika: 2005teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında flaş gelişme SON DAKİKA: 2005'TEKİ POLİS MEMURLUĞU SINAVINA YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME
İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi İŞTE MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTINI KARARTAN FETÖ EKİBİ
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU!
Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı SON DAKİKA: SON DAKİKA: FİRARİ FETÖ ÜYESİ KARI KOCA YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA