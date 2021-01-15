15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika: 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Son dakika: 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KARAR RESMEN AÇIKLANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

7'Sİ POLİS 2'Sİ ÖĞRETMEN

Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi İŞTE MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTINI KARARTAN FETÖ EKİBİ
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU!
Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı SON DAKİKA: SON DAKİKA: FİRARİ FETÖ ÜYESİ KARI KOCA YAKALANDI
Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı SON DAKİKA: 12 İLDE FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA