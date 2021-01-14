Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ve karısı R.U'yu takibe aldı.