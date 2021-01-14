14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı

Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı

'da FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Son dakika: Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ve karısı R.U'yu takibe aldı.

Zanlılara ait aracı İstanbul yolu üzerinde durduran ekipler, firari karı kocayı gözaltına aldı.

B.U'nun fizik öğretmenliğinden, R.U'nun ise felsefe öğretmenliğinden ihraç edildiği, 2017'den bu yana firari olarak arandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar ekiplerine teslim edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA