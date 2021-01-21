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HDP’li Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasına evlat nöbeti tutan aileler tepki gösterdi

’da İl Başkanlığı binası önünde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere, HDP İstanbul Milletvekili 'nun zafer işareti yapması sonucu ortalık karıştı. Evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, gerginlik sırasında fenalaşınca sağlık görevlilerince müdahale edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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HDP’li Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasına evlat nöbeti tutan aileler tepki gösterdi

'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü.

Bugün HDP 'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri , , Milletvekili ve İstanbul Milletvekili , parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi.

Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren fenalaştı.

Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

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