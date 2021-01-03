Baba Gököz, Demirtaş'a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. "Sayın Kılıçdaroğlu senin de oğlun var sana sesleniyorum. Acaba Selahattin Demirtaş senin oğlunu şehit etseydi yine böyle barış madalyası takar mıydı Demirtaş'a?" diye sordu.

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