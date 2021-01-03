04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Analiz Haberleri Acılı babadan A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na zor soru! "Selahattin Demirtaş onun oğlunu öldürseydi...

Acılı babadan A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na zor soru! "Selahattin Demirtaş onun oğlunu öldürseydi...

'de toplumun birlik ve beraberliğine yönelik en büyük saldırılardan biri  6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşandı. HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı, 'da ile birlikte kurban eti dağıtan  de katledilen siviller arasındaydı. 'ın çağrısı üzerine harekete geçen terör sempatizanlarınca oğlu katledilen baba Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci  canlı yayından anlattı. Baba Gökgöz, 'in () Selahattin hakkında serbest bırakılsın kararına destek veren Genel Başkanı 'na "6 yaşında torunum babasına hasret kaldı. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum eğer Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine ona özgürlük isteyebilir miydin?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ANALİZ A Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL

6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde sokak olayları başladı.

PKK/PYD yandaşları yakıp yıkmakla kalmamış katliamlara da girişmişti.

Evladı vahşice katledilen baba Mehmet Gököz yayınına katıldı. Neden hedef alındıklarını anlattı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞ TERÖRİSTİR"

Acılı baba Mehmet Gököz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi. Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. 'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Baba Gököz, 'a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. "Sayın Kılıçdaroğlu senin de oğlun var sana sesleniyorum. Acaba Selahattin Demirtaş senin oğlunu şehit etseydi yine böyle barış madalyası takar mıydı Demirtaş'a?" diye sordu.

Acılı baba A Haber'de Kılıçdaroğlu'na seslendi: Eğer Selahattin Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine özgürlük ister miydin? ACILI BABA KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: EĞER DEMİRTAŞ SENİN OĞLUNU ÖLDÜRSEYDİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA