TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Mustafa Şentop CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "sözde Cumhurbaşkanı" sözüne yönelik sert bir paylaşımda bulundu.

"SÖZÜN SAHİBİNEDİR"

Şentop "Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir." ifadelerini kullandı.