10 Ocak 2021, Pazar
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkanı Genel Başkanı 'nun Başkan Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sert tepki gösterdi. Şentop " “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Mustafa Şentop CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "sözde Cumhurbaşkanı" sözüne yönelik sert bir paylaşımda bulundu.

"SÖZÜN SAHİBİNEDİR"

Şentop "Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir." ifadelerini kullandı.

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