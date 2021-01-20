Binali Yıldırım'dan Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının üretildiği tesise ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yerli aşı çalışmalarının yapıldığı fabrikaya ziyarette bulundu.
GÜNDEM İHA
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Koçak Farma'yı ziyaret eden Yıldırım, üretim tesislerini gezdi.
TESPİH HEDİYE ETTİ
Koçak Farma Genel Müdürü Hakan Koçak'ın odasında, Ender Koçak, Hakan Koçak ve birim müdürlerinden yerli ve milli aşı çalışmasına ilişkin son durum hakkında bilgi alan Yıldırım, sonrasında üretim tesislerini gezdi.