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Binali Yıldırım'dan Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının üretildiği tesise ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, 28'inci Başkanı ve Milletvekili , ’ın Çerkezköy ilçesinde yerli aşı çalışmalarının yapıldığı fabrikaya ziyarette bulundu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Binali Yıldırım'dan Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının üretildiği tesise ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, 28'inci Başkanı ve Milletvekili , 'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına karşı yerli aşı çalışmalarının devam ettiği 'yı ziyaret eden Yıldırım, üretim tesislerini gezdi.


TESPİH HEDİYE ETTİ
Koçak Farma Genel Müdürü 'ın odasında, , Hakan Koçak ve birim müdürlerinden yerli ve milli aşı çalışmasına ilişkin son durum hakkında bilgi alan Yıldırım, sonrasında üretim tesislerini gezdi.

Gezisinin ardından Yıldırım, çalışmalarından dolayı Koçak'ı tebrik etti. Günün anısına Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, Yıldırım'a kalem hediye ederken, Yıldırım ise Koçak'a tespih hediye etti.

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