Binali Yıldırım'dan Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının üretildiği tesise ziyaret

Gezisinin ardından Yıldırım, çalışmalarından dolayı Koçak'ı tebrik etti. Günün anısına Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, Yıldırım'a kalem hediye ederken, Yıldırım ise Koçak'a tespih hediye etti.

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