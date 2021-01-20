Başkan Erdoğan'dan flaş aşı mesajı: Şu an itibariyle 1 milyonu aştık

AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son rakamı aldım. Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımız başarılı şekilde devam eden aşı programımıza kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

"Ülkemizde KOVİD-19 aşısı yaptıran vatandaşlarımızın sayısı, hamdolsun, 1 milyonu geçti. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Bu salgın belasını tam anlamıyla bertaraf etmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz.

Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da, önlemlere riayet edelim. TAMAM diye ifade ettiğimiz Temizlik, Maske, Mesafe ilkelerini uygulamaya devam edelim. Devlet - Millet dayanışmasıyla, sabırla, kararlılıkla inşallah bu zorlu süreci bir an önce bitireceğimize inanıyorum.

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."