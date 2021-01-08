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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye için büyük gurur! İşte o tarihi anlar Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye için büyük gurur! İşte o tarihi anlar Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Uydunun fırlatılışını canlı yayında takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ' Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı' diyerek müjdeli haberi verdi. Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi.
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Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.
Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti. 31 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDE HİZMET VERECEK
İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.
Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.