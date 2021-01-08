Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye için büyük gurur! İşte o tarihi anlar

Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Uydunun fırlatılışını canlı yayında takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı' diyerek müjdeli haberi verdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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