Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye için bir ilk! Detaylar belli oldu Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye için bir ilk! Detaylar belli oldu Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye'nin Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak uydudan ilk sinyaller alındı. Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak. İşte Türkiye için büyük bir öneme sahip olan Türksat 5A uydusunun detayları... Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:11
Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerinde uydunun üretimine başlandı.
Airbus D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim 2020'de Türksat yetkililerine teslim edildi.
Türksat 5A, Space X firmasının ABD'de Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi.
Uydu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta saat 05.15'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.