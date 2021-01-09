Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye için bir ilk! Detaylar belli oldu

Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye'nin Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak uydudan ilk sinyaller alındı. Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak. İşte Türkiye için büyük bir öneme sahip olan Türksat 5A uydusunun detayları...

AA Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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