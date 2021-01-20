Mehmetçik amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı
Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı müşterek amfibi eğitimlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ekiplerin eğitimlerde başarılı performanslar gösterdikleri beliritldi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin, "2020-2021 Faaliyet Yılı Müşterek Eğitim ve Destek Faaliyetleri Programı" kapsamında müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla icra ettikleri belirtildi.