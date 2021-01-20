20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı

Mehmetçik amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı

ile müşterek amfibi eğitimlerini tamamladı. 'ndan yapılan açıklamada ekiplerin eğitimlerde başarılı performanslar gösterdikleri beliritldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Mehmetçik amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin, "2020-2021 Faaliyet Yılı Müşterek Eğitim ve Destek Faaliyetleri Programı" kapsamında müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla icra ettikleri belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA