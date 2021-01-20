Son dakika | MEB'den 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunları için "yüz yüze eğitim" açıklaması

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Salgının seyrine göre senaryolarımız var. Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız.

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