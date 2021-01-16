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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , " sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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