20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'in ve 'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

"İsrail'in bugün (20 Ocak) duyurduğu ihalelerle 2112'si Batı Şeria'da, 460'ı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2572 konutluk ilave yasadışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artması tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini yansıtmaktadır. Bu şekilde bölgede barışın tesis edilmesinin yolları da kapatılmaya çalışılmaktadır.

İsrail Yönetimi'nin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz."

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