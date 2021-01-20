Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Kritik toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve son durum olacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
19 OCAK KORONA TABLOSU VE VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak. Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlamıştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verdiği ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullanmıştı.
"AŞIYI MUTLAKA YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"
Koca, aşı olduktan sonra "Aşılama programının milletimize hayır getirmesini umuyorum. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük birlikte. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" demişti.