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Muharrem İnce'nin esas hedefi ne? Eski İYİ Partili iki vekil İnce'nin partisine geçecek mi? Emine Kavasoğlu canlı yayında açıkladı!

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Giriş: 19.01.2021 23:16
Güncelleme:19.01.2021 23:44
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hakkındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen eski İYİ Partili vekiller İsmail Koncuk ve İsmail Ok ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıklayan Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin esas hedefini de duyurdu.
Muharrem İnce'nin esas hedefi ne?
Muharrem İnce'nin esas hedefi ne?
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