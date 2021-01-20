Türkiye'de sosyal medya devrimi!
Son dakika haberine göre; Türkiye yeni kanunla sosyal medyada adeta devrim yaptı. Bugüne kadar 7 sosyal ağ temsilcilik açmayı kabul etti. Twitter ve Pinterest’e ise reklam cezası yürürlüğe girdi.
Son dakika haberi... Türkiye sosyal medyada 6 ayda devrim gerçekleştirdi. 7253 sayılı Sosyal Medya Kanunu'nuyla yeni bir dönemin kapısı aralandı. 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağların temsilci bulundurmamaları halinde reklam yasağı ile karşılaşacakları süre dün doldu. Yasaktan Twitter ve Pinterest etkileniyor. Bugüne kadar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin, VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti.
BANT DARALTMASI GELECEK
Eğer Twitter ve Pinterest, nisan başına kadar Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmezse, internet trafikleri bant genişliğinin yüzde 50'si kadar daraltılacak. Mayısta ise yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yüzde 90'a kadar bant daraltılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulacak.
TEMSİLCİLİĞİ KABUL EDERLERSE...
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak. Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek.
DEVLET MİLLETİN VERİLERİNİ DE VERGİLERİNİ DE KORUMAKTA KARARLI
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verileri, gizliliği ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
BU HAFTA KRİTİK GELİŞMELER YAŞANDI
Türkiye sosyal medyayla ilgili düğmeye 1 Temmuz 2020'de bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yasa hazırlanması talimatını verdi. Avrupa'daki yasaların örnek alındığı 7253 sayılı Sosyal Medya Kanunu 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal medya şirketlerine 1 Ekim'e kadar Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verildi. Süre dolduğunda hâlâ Türkiye'de temsilcilik açmayan şirketlerle görüşüldü.
1 AY SÜRE TANINMIŞTI
Bir ay ek süre tanındı. 1 Kasım'a kadar temsilci atamayanlara 10 milyon lira ceza kesildi. Rus şirket VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden ilk şirket oldu. 11 Aralık'ta yaptırımların ikincisi devreye girdi, şirketlere 30'ar milyon lira ceza kesildi. 16 Aralık'ta YouTube, 8 Ocak'ta TikTok, 9 Ocak'ta Dailymotion, 16 Ocak'ta ise Linkedln temsilci atamayı kabul etti. Reklam yasağının başlayacağı 19 Ocak'tan bir gün önce ise Instagram'ın da sahibi olan Facebook, temsilcilik açmayı kabul ettiklerini bildirdi.
İŞTE TARİH TARİH GELİŞMELER....
1 TEMMUZ 2020: Başkan Erdoğan, sosyal medya için yasa hazırlanmasını istedi.
31 TEMMUZ 2020: Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 EKİM 2020: Sosyal medya devlerine temsilcilik açılması için verilen süre doldu, bir ay uzatıldı.
4 KASIM 2020: Temsilcilik açmayana 10'ar milyon TL ceza kesildi.
4 KASIM 2020: Rus sosyal medya şirketi VKontakte (VK) temsilcilik açmayı kabul eden ilk şirket oldu.
11 ARALIK 2020: Şirketlere 30'ar milyon TL'lik ceza tebliğ edildi.
16 ARALIK 2020: YouTube temsilcilik açmayı kabul etti.
8 OCAK 2021: TikTok temsilcilik açmayı kabul etti.
9 OCAK 2021: Dailymotion temsilcilik açmayı kabul etti.
16 OCAK 2021: Linkedin temsilcilik açmayı kabul etti.
18 OCAK 2021: Instagram'ın da sahibi olan Facebook temsilcilik açmayı kabul etti.
19 OCAK 2021: Yaptırımların üçüncü ayağı olan reklam yasağı devreye girdi. Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı başladı.