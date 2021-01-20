FETÖ'nün kozmik mahrem imamı Yasin Ugan'ın örgüt üyelerinin evlerine baskın yaparak, yatak odaları da dahil aradığı, onları örgüt ile ilişkilendirebilecek en küçük detayları dahi üst yönetime rapor ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ugan'ın ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen imamlardan olduğu, hayatı boyunca başka hiçbir iş yapmadığı kaydedildi.