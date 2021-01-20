MSB duyurdu! Şubat celbi ne zaman belli olur? 2021 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat celbi ne zaman belli olur? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Şubat celp dönemi duyurusu yayımlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, askerlik yerlerinin neresi olacağını merak ediyor. Duyuru ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, 2021 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte askere ne zaman gideceğim? sorusunun yanıtı...

2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."