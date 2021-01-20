Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitime devam edilirken, vakaların azalması ve aşılamada 2. aşamaya geçişmesiyle eğitimde de yeni bir hamle geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilere ve ailelere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ı işaret etti.

Bakan Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." açıklamasında bulundu.