20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk'tan okullar hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk'tan okullar hakkında flaş açıklama

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitime devam edilirken, vakaların azalması ve aşılamada 2. aşamaya geçişmesiyle eğitimde de yeni bir hamle geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilere ve ailelere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ı işaret etti.

Bakan Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." açıklamasında bulundu.

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