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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak! Tedbirlerde esneme olacak mı? Aşılama süreci nasıl işliyor?
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.