Türkiye'den Çin'e serbest bölge daveti

Türkiye, dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatını artırmak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yeni demir yolu seferleri ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, şimdi de serbest bölge daveti yaparak kendi aleyhine olan açığı azaltmak için çözüm yolları üretiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'in 1.4 milyar nüfusu ile Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi. Pekcan, "Çin'in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri var. Bunlardan biri neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın" dedi. Geçen yıl Çin'e ihracatın yüzde 5 arttığını anımsatan Bakan Pekcan, "Yeni bir demir yolu seferi başlattık. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk" dedi.