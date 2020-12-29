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Son dakika: Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

THY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Türkye'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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