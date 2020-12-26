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Son dakika | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat rakamları açıklaması: Hedefi aştık

Son dakika haberi...: "2020 yılı ihracatımız itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat rakamları açıklaması: Hedefi aştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefi aştığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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