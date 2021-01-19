WhatsApp’ın tepki çeken adımı sonrası yerli ve milli yazılımlara ilgi arttı

Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistem olan KEP, göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,