Çin treni nerede | Çin treni ne taşıyor | 2600 adet buzdolabı yerine ulaştı

Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında ikinci tren de yolda. Demiryolu hattı yükte ağır olan taşımalar için önemli avantajlar sunuyor. Peki bu hatta olan talep nasıl ve ağırlıklı olarak hangi yükler taşınıyor? Bu iki sorunun cevabı aslında projenin bugünü ve geleceği açısından oldukça kritik. Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan trenle, iki seferde 1.400 ve 1.200'lük iki sevkiyatla toplam 2 bin 600 buzdolabı taşındı. TCDD'den alınan bilgiye göre, yükler Çerkezköy'den çıktı ve deniz taşımasına göre daha kısa sürede yerine vardı.





NAVLUNLAR AVANTAJI ARTIRDI

Çerkezköy'den bir Çin sevkiyatı için harcanan süre 45 gün olurken, trenle bu süre 13 güne kadar iniyor. Ayrıca maliyet açısından da avantajlı. Özellikle Kovid-19 pandemisi nedeniyle navlunlarda yaşanan yüksek fiyat artışları da maliyet açısından demiryolunu daha avantajlı hale getiriyor. Bir yandan da tek seferde yüksek miktarda ürün yollamak işin sürdürülebilirliği açısından önemli.





EN ÖNEMLİ KONU HIZ

İki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek yükü gideceği yere ulaştıran hatla alakalı olarak ilk taşımayı yapan firma olan BSH'nın Kıdemli Lojistik Müdürü Sait Baykara, "Pandemide tedarik zincirinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bizim için burada maliyetten daha çok pazara hızlı ulaşabilmek önemli. İlk etapta 2 bin 600 buzdolabı taşındı. Bir diğer avantajı da o pazarlardaki potansiyelleri arttırmak. Konteyner bulmakta zorlanıyoruz ve hatlarda yer bulamıyoruz. Satabileceğiniz bir ürünü önce gönderebilmeniz gerekiyor. Hem ihracat yüklerinde hem de parça ithalatı yapma gibi bir hedefimiz var" dedi.





YÜZDE 10-20 DAHA UCUZA TAŞINIYOR

Demiryolu hattının TCDD ile işbirliğinde işleticisi olan Pasifik Eurasia firmasının Uluslararası Pazarlama Müdürü Ahmet Burak İçen, navlun fiyatlarındaki artışla birlikte demiryolunun yüzde 10-20 arasında bir maliyet avantajı sağladığını belirterek, "13 gün gibi rekor bir sürede varmayı başardık Xi'an bölgesine. Şu anda trene olan talep yoğun. Ağırlıklı olarak mermer, krom ve demir cevheri gibi madenler ile elektronik eşya gibi ürünler gönderilmek isteniyor. Çin'den ithalat tarafında da ağır sanayi, elektronik, ceviz ve çekirdek gibi ürünler geliyor ağırlıklı olarak" dedi. İçen, 2021 için hedeflerinin haftada bir ihracat bir de ithalat treni olduğunu belirtti.