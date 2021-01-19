Koronavirüs salgınına karşı zafer göründü!

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden koronavirüs mücadelemize ilişkin çarpıcı son dakika haberleri geldi. Koronavirüs aşısında öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının aşılaması büyük ölçüde tamamlanırken aşı olan sağlıkçılar SABAH'a konuştu. Kovid-19'u yenmeye artık her zamankinden yakın olduğumuzu belirten sağlık çalışanlarımız bu mücadeleden bir an bile vazgeçmediklerinin de altını çizdi.