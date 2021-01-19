19 Ocak 2021, Salı
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Koronavirüs salgınına karşı zafer göründü!

Son dakika haberine göre, salgınına karşı sağlıkçılar, aşıyla güçlenmeye devam ediyor. Aşıyla beraber birçok insanın ölümüne neden olan virüse karşı güçlendiklerini ve zaferin yakın olduğunu hissettiklerini söyleyen sağlıkçılar, aşı odalarında 'aşı hatırası' alanı oluşturdu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Koronavirüs salgınına karşı zafer göründü!

'nden mücadelemize ilişkin çarpıcı son dakika haberleri geldi. Koronavirüs aşısında öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının aşılaması büyük ölçüde tamamlanırken aşı olan sağlıkçılar SABAH'a konuştu. Kovid-19'u yenmeye artık her zamankinden yakın olduğumuzu belirten sağlık çalışanlarımız bu mücadeleden bir an bile vazgeçmediklerinin de altını çizdi.

Aşının koronavirüse karşı en etkili silah olduğunu da belirten sağlık çalışanlarımız toplumu bilime güvenme ve kara propagandalara fırsat vermeme konusunda da uyardı.

İşte çalışanlarının SABAH'a yaptıkları açıklamalar;

(Klinik sorumlu hemşire): Sağlık çalışanlarına aşılama başladığının bilgisi telefonuma mesaj olarak iletildiğinde çok heyecanlandım. Koronavirüsün insanlara neler yaşattığına yakından şahit olduk. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden aşıyı yaptırdım.

(Aşı Polikliniği Hemşiresi): Meslektaşlarıma aşılarını yapıyorum. Kendim de aşı oldum. Aşı ile birlikte zafer göründü. Ve tünelin sonundaki ışık belirdi.

(Hastabakıcı): Hastalara en yakın temas eden meslek grubuyuz. Hastalığı ağır geçirenlere tanıklık ettik. Bazı hastalarımızı kaybettik. Aşı olmak güvende hissettiriyor.

AŞI EN GÜÇLÜ SİLAH

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden:

(Hemşire): Hiçbir yan etkisini görmedim. Salgın başladığından bu yana aileme de bulaştırırım endişesini çok yaşadım. 2 çocuğum var, sarılamadım. Aşı bizi virüse karşı koruyabilecek en güçlü silah.

(Klinik Destek Personeli): Aşıyla birlikte kendimi daha da güçlü hissediyorum. Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi. 'nden

(Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü): Aşıyı dört gözle bekliyorduk. Aynı aileden 4-5 kişinin ölümüne tanıklık ettik. Aşıyla kaygım azaldı.

(Hemşire): Aşılama başlar başlamaz daha ilk gün aşımı yaptırdım, yan etkisi olmadı.

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