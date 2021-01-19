Özel hastanede sağlık skandalı! Fransa'dan İstanbul'a gelen Manolya Oktay'ın ameliyatta nabzı durdu
Son dakika haberine göre; Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki Manolya Oktay burun ameliyatı olmak istediğini ailesine iletince aile de soluğu İstanbul'da aldı. Genç kız için Taksim'de bir özel hastane ile anlaşıldı. Genç kız ameliyata alındı. Anestezi sırasında nabzı duran genç kız yaşamını yitirdi.
Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki Manolya Oktay burun ameliyatı olmak istediğini ailesine iletince aile de İstanbul'da ameliyatı gerçeleştirmek üzere hastane aradı.
Genç kız için Taksim'de bir özel hastane ile anlaşıldı ve aile 20 Kasım günü İstanbul'a geldi.
ANESTEZİ SONRASI NABZI DURDU
Aynı gün ameliyat masasına yatan genç kız, anestezi verildikten sonra iddiaya göre kalp ritmi artarak fenalaştı. Doktorların müdahalesinin ardından genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yine iddiaya göre Manolya Oktay, nabzı durduğu ve beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata girmişti.
GELEN FATURA İLE ŞOKE OLDULAR
40 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın ailesine, hastane geçtiğimiz günlerde 165 bin liralık bir fatura kesti. Faturanın ödenmesini isteyen hastane yetkilileri, aileden ücreti tahsil ettikten sonra genç kızın cansız bedenini aileye verdi. Kızının öldüğünü o an öğrenen anne sinir krizi geçirdi.
HASTANE VE DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Acılı aile geçtiğimiz günlerde, hastane ve Op. Dr. Mirza F. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şikâyet dilekçesinde kızlarının ihmaller zincirine kurban gittiğini belirten aile, hatalı tedavi neticesinde kızlarının öldüğünü öne sürerek, "Kızımızın ölüm şekli hastane tarafından doğal sebepler olarak gösterilmiştir. Estetik ameliyat olmak amacıyla hastaneye yatan ancak yapılan hatalı tedavi sonrası hayatını kaybeden kızımızın ölümü adli nitelikte olmasına rağmen bizden saklandı" ifadelerini kullandı.
ALERJİSİ OLMASINA RAĞMEN PENİSİLİN
Dilekçede, "Savcılık otopsi yapıp kızımın asıl ölüm nedenini tespit etmeliydi. Hastane kusurlu. Manolya Oktay, anaflatik şok olarak tabir edilen alerjik reaksiyonu olduğunu doktorlara belirtmesine rağmen kızımızın alerjisi olduğu penisilin vücuduna enjekte edildi" denilerek hastanenin kusurlu olduğu öne sürüldü.
Oktay, hastaneden cansız bedeni verildikten sonra aile tarafından dede toprağı Şanlıurfa'ya defnedildi.
"OTOPSİ DAHİ YAPILMADI"
Estetik kurbanı Manolya Oktay'ın babası Ali Oktay, kızının gelecekle ilgili hayallerini anlattı. Oktay kızının avukat olmayı istediğini, ancak estetik faciası ile hayatının söndüğünü söyleyen Ali Oktay, hastaneyi suçladı.
Oktay, "Basit bir estetik operasyonu yüzünden kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar. Yurtdışında yaşıyoruz, avukatımıza vekâlet verdik, bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kızımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Çok üzgünüz" dedi.